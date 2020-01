Testspiel-Aufreger beim FC Bayern: Fans kritisieren Jerome Boateng für Gegentor in Nürnberg

25 für 2025: So könnte der Kader des FC Bayern in fünf Jahren aussehen

Fans des FC Bayern wütend wegen Boateng-Patzer gegen Nürnberg

Was war passiert? Der FC Bayern flog aus dem Trainingslager in Katar direkt nach Nürnberg, um zum Testspiel gegen den Bundesliga-Absteiger anzutreten. Und die Strapazen waren den FCB-Profis in der ersten Halbzeit deutlich anzumerken. Nürnberg kontrollierte das Spiel gegen das Team von Hansi Flick, der alle fitten Superstars von Beginn an brachte. Doch Nürnberg erzielte in der 22. Minute das Tor. Einen Flachpass von Hanno Behrens verwertete Frey mustergültig zur Führung. Ex-Nationalspieler Boateng lief nur hinterher - Manuel Neuer im Tor war machtlos. Zwar gelang Davies zwölf Minuten später der Ausgleich, doch den Bayern-Stars gelang vor der Pause kein weiteres Tor.