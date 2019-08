Coutinho, Perisic und Cuisance schießen erste Tore: FC Bayern gewinnt Test in Vilshofen

Philippe Coutinho hat einen Tag nach seiner Premiere in der Bundesliga sein erstes Tor für den FC Bayern München erzielt. Der 27 Jahre alte Brasilianer traf am Sonntag beim 13:1 (4:1) des deutschen Rekordmeisters im sogenannten "Traumspiel" gegen den Bayern-Fanclub Vilshofen Rot Weiß in der 35. Minute zum 4:0.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige

Coutinho, Perisic und Cuisance treffen bei Spaßkick in Vilshofen

Ein richtiger Test war der Spaßkick mit Volksfestcharakter natürlich nicht. Am Samstagabend war Coutinho beim 3:0 in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04 in der zweiten Spielhälfte eingewechselt worden, war aber voll des Lobes für seinen neuen Verein. "Der Klub ist riesig, hat tolle Möglichkeiten. Meine Frau, meine Kinder und ich lieben München", sagte der neue Bayern-Superstar nach dem Schalke-Spiel.

Die Neuzugänge Ivan Perisic und Michaël Cuisance zählten vor 6500 Zuschauern im Klaus-Augenthaler-Stadion in Vilshofen ebenfalls zu den Münchner Torschützen. Die 61 Jahre alte Bayern-Legende Augenthaler, 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister, agierte in der ersten Hälfte für 40 Minuten in der Fanclub-Manschaft. Später kehrte "Auge" sogar noch einmal im Bayern-Trikot auf das Spielfeld zurück.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg beim FC Schalke 04 Dank Robert Lewandowski hat der FC Bayern den ersten Sieg der Bundesliga-Saison eingefahren. Der Rekordmeister gewann bei den Debüts der Neuzugänge Lucas Hernandez, Philippe Coutinho und Ivan Perisic beim FC Schalke 04. ©

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.