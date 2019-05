FC Bayern: Deshalb wurde Thiago Alcantara gegen RB Leipzig ausgewechselt

Vor dem hochspannenden Saisonfinale mit einer Bundesliga-Entscheidung am letzten Spieltag und dem DFB-Pokalfinale bangt der FC Bayern München um einen seiner Leistungsträger. In der Schlussphase der Partie bei RB Leipzig (0:0) verletzte sich Mittelfeld-General Thiago Alcantara. Der Spanier ging nach einem Zweikampf in der 82. Minute zu Boden und signalisierte sofort, dass es nicht weitergeht.