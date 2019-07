Thiago ist beim FC Bayern der neue Fixpunkt: "Mit dem Ball kann er alles"

Der legendäre Guardiola-Satz „Thiago oder nix“ kann beim deutschen Serienmeister inzwischen aber auf Kovac umgemünzt werden. Und zwar so: „Ohne Thiago geht nix!“ Der inzwischen 28 Jahre alte Spanier ist zum Fixpunkt in Kovacs 4-3-3-System geworden mit einem zentralen Sechser vor der Abwehr und zwei Achtern auf den Halbpositionen davor.

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Kovac schwärmt von Thiago: "Was soll ich sagen? Top!"

In Houston schwärmte Kovac von seinem Chef im Mittelfeld. „Was soll ich zu Thiago sagen? Top! Das, was Thiago letztes Jahr gespielt hat, war sensationell gut.“ Der einst 25 Millionen Euro teure Zugang vom FC Barcelona hätte viel mehr öffentliche Anerkennnung verdient , meinte Kovac. „Er ist unser Taktgeber im Mittelfeld, ein Spieler, der mit dem Ball alles kann . Er kann das Spiel beschleunigen, er kann es beruhigen, er denkt auf dem Platz wie ein Trainer. Das ist das, war sich jeder Trainer wünscht“, schwärmte Kovac über Thiago.

Der Edeltechniker füllt seine Führungrolle auf der USA-Reise wie beim 3:1 im Test gegen Real Madrid herausragend aus. Thiago ist so unverzichtbar geworden wie sonst nur Torwart Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski. Neuer, Thiago, Lewandowski - das ist die zentrale Bayern-Achse für die anstehende Saison 2019/20. Vor dem Real-Spiel sprach Thiago ausnahmsweise bei einer Pressekonferenz. „Es geht nicht darum, Leader zu sein“, sagte er. „Ich bin hier, um die Mannschaft besser zu machen, ihr zu helfen.“ Von einer besonderen Beziehung zu Kovac mochte er nicht reden. Viel zu lange haftete ihm in München das Etikett des Pep-Zöglings an, um dann jetzt als Kovac-Günstling dargestellt zu werden.