Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Thiago fällt gegen den BVB aus – Jerome Boateng wieder fit

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel am Dienstagabend (18.30/Sky) gegen Borussia Dortmund auf Mittelfeld-Leistungsträger Thiago verzichten. Das bestätigte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der virtuellen Pressekonferenz am Montag im Vorfeld des "Klassikers" gegen den direkten Verfolger.

Der in dieser Saison sehr starke Spanier laboriert weiterhin an Adduktorenproblemen und ist für den Showdown beim BVB kein Thema. "Thiago hat heute nicht trainiert, er fällt leider für dieses Spiel aus. Das letzte Geheimnis beim FC Bayern, was die Aufstellung betrifft, will ich bei mir behalten", erklärte Flick.