Offiziell: FC Bayern leiht Mittelfeld-Talent Tiago Dantas von Benfica Lissabon – Start bei der U23

Der FC Bayern München hat Offensivtalent Tiago Dantas von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis zum deutschen Rekordmeister, wie die Münchner am Dienstag bekanntgaben. Bei den Bayern ist er zunächst aber für die zweite Mannschaft in der 3. Liga vorgesehen. Zuvor hatten portugiesische Medien berichtet, dass der Champions-League -Sieger eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler hat.

Sollte Dantas im Bayern-Nachwuchs schnell überzeugen, könnte er dennoch schon in seinem ersten Jahr im Profi-Training und für den Bundesliga-Kader eine Rolle spielen. In der vergangenen Saison und auch in der laufenden erging es diversen Talenten unter Trainer Hansi Flick so. Die prominentesten Namen: Alphonso Davies, Joshua Zirkzee oder der beim knappen 4:3-Sieg über Hertha BSC von Beginn an aufgestellte Chris Richards.