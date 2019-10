Thiago über die "Idee" des Fußballs: Der FC Bayern ist wie der FC Barcelona oder Ajax Amsterdam

Thiago: Karriereende beim FC Bayern ist denkbar

Um diesen Weg weiter zu prägen, will Thiago künftig noch mehr Verantwortung übernehmen. "Ich gehe jetzt in meine siebte Saison hier in München – natürlich ist man in der Verantwortung, wenn man schon lange in einem Verein ist. Ich fühle mich wichtig, auf dem Platz und als Persönlichkeit. Manchmal bin ich für meine Kollegen ein Freund, manchmal ein Lehrer, manchmal Partner, manchmal sogar Vater. Diese Situation gefällt mir", sagt der 28-Jährige, der in München noch bis 2021 unter Vertrag steht und sich auch in Karriereende beim Bundesliga-Champion vorstellen kann.