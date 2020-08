Bericht: PSG hinterlegt Angebot für Thiago – Gespräche mit FC Bayern sollen laufen

Trainingslager und Testspiele mit Fragezeichen: Der Sommerfahrplan von FC Bayern, BVB und Co.

Die Franzosen von Trainer Thomas Tuchel wären demnach bereit, sich die Dienste des Spaniers 30 Millionen Euro kosten zu lassen. Dies soll in etwa der Preis sein, den die Münchner für Thiago aufrufen - und mehr, als Liverpool überweisen würde. Gespräche mit dem FC Bayern sollen bereits laufen. PSG-Sportdirektor Leonardo ist auf der Suche nach Mittelfeldspielern, die Position sei intern als Problemzone ausgemacht worden. Neben Thiago gilt auch Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom als Option, der Serbe dürfte allerdings deutlich teurer sein als Thiago.

Die jüngsten Gerüchte um seinen Mittelfeldmann dürften Bayern-Trainer Hansi Flick wenig Freude bereiten. Der 55-Jährige hoffte bislang auf einen Verbleib Thiagos (und David Alabas) in München. "Ich hoffe wirklich, dass wir diese beiden Qualitäten halten können. Auch wenn ich weiß, dass es vielleicht bei Thiago nicht ganz so einfach ist", sagte der Trainer nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale. "Auf jeden Fall werde ich mich einsetzen mit allem, was ich habe."