Bericht: FC Bayern will nach möglichem Thiago-Verkauf in Ajax-Star Sergiño Dest investieren

Bereits vor einigen Monaten wurde Dest immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Erst nach einem Besuch an der Säbener Straße, dann nach Berichten über einen Wechselwunsch zum FC Bayern. Doch im Rennen um Dest ist der FC Barcelona offenbar ein harter Konkurrent des Triple-Siegers. Die Mundo Deportivo hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass Barca-Coach Roman Koeman den 19-jährigen Verteidiger von einem Wechsel überzeugen wolle. Doch aufgrund der angespannten finanziellen Situation müsse der spanische Top-Klub erst Spieler verkaufen, um wieder investieren zu können.

Der FC Bayern ist bei Dest wohl in der Pole-Position. Der US-Nationalspieler wurde in Holland geboren und durchlief seit 2012 mehrere Jugendmannschaften von Ajax Amsterdam. In der vergangenen Spielzeit war der 19-Jährige unangefochtener Stammspieler und verpasste in der Champions League nur eine Partie. Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert des Rechtsverteidigers auf 18 Millionen Euro. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis Sommer 2022.