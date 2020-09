Bayern-Boss Rummenigge verrät: "Thiago hat mich fünf Minuten in den Arm genommen und geweint"

Rund um den Abschied von Thiago haben sich auf dem Vereinsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße offenbar sehr emotionale Szenen abgespielt. Klubchef Karl-Heinz Rummenigge gewährte am Sonntagmittag jedenfalls intime Einblicke in die Geschehnisse. So habe er den spanischen Nationalspieler im Parkhaus getroffen, nachdem die Münchner ihm die Freigabe für den Wechsel zum FC Liverpool erteilt hatten. "Er hat mich fünf Minuten lang in den Arm genommen und geweint", verriet Rummenigge bei Sky90 und gestand, auch selbst Tränen in den Augen gehabt zu haben. Er habe zu Thiago, der in seiner Nachbarschaft wohnte, immer ein sehr enges und spezielles Verhältnis gepflegt.