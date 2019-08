Bayern-Trainer Niko Kovac reagiert auf Nachfrage zur Reservistenrolle von Thomas Müller angefressen

Das einst von Louis van Gaal verhängte Gesetz wurde am Samstag mal wieder gebrochen. "Thomas Müller spielt immer", hatte der niederländische Trainer in seiner Zeit beim FC Bayern (2009 bis 2011) einst als Richtlinie ausgegeben. Bei seinen Nachfolgern war dies allerdings nicht immer so. Und auch gegen Mainz 05 saß Müller zum Beginn des Spiels draußen. Statt des Ex-Nationalspielers durfte der neue Superstar Philippe Coutinho, den die Münchner für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen hatte, erstmals von der ersten Minute an ran. Schon unmittelbar nach der Verpflichtung war diskutiert worden, ob Müller zum Leidtragenden des Transfers werden würde - nun verdichten sich die Anzeichen.