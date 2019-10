Pokal-Matchwinner Thomas Müller über seine Rolle beim FC Bayern: "Darüber reden wir jetzt nicht"

Mit seinem Siegtreffer kurz vor Schluss rettete Thomas Müller den FC Bayern München vor einer möglichen Blamage und seinen Trainer Niko Kovac wahrscheinlich vor harten Tagen. Müller war beim 2:1 (0:1) des FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum der Matchwinner - und bestätigte damit den Eindruck: Wenn es drauf ankommt, ist der Weltmeister von 2014 immer da. So war es schon beim 3:2 in der Champions League bei Olympiakos Piräus eine Woche zuvor, als er erstmals nach unfreiwilliger Sechs-Spiele-Pause wieder in der Startelf stand und Robert Lewandowski zwei Treffer auflegte.