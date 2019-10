Zoff um erneuten Bank-Platz für Bayern-Profi Thomas Müller - Trainer Niko Kovac beschwichtigt

"Nothing to say. Gar nix" - kommentarlos wollte Thomas Müller nach der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim als erster Bayern-Spieler die Kabine verlassen. Das berichtet die Abendzeitung. Der Weltmeister von 2014 ist beim FC Bayern seit der Verpflichtung von Superstar Philippe Coutinho nur noch Ergänzungsspieler. Bei der Bundesliga-Pleite gegen die Kraichgauer stand er zum wiederholten Male nicht in der Startelf. Und vor der Partie hatte Trainer Niko Kovac sogar erklärt, dass Müller künftig nur dann zum Einsatz komme, "wenn Not am Mann sein sollte".