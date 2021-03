Bayern-Star Thomas Müller: So sehe ich die Musiala-Entscheidung für Deutschland

Es war ein positives Signal für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft: Im Werben um Bayern -Talent Jamal Musiala setzte sich die DFB-Auswahl gegen England durch . Der 18-Jährige, der in seiner Jugend unter der Flagge beider Länderverbände zum Einsatz kam, entschied sich gegen die Briten und für Deutschland und erntete dafür nicht nur Anerkennung . Seinen Münchener Teamkollegen Thomas Müller freut die Entscheidung aber, wie er gegenüber der Daily Mail betonte. "Ich weiß nicht, ob wir ihn England gestohlen haben. Wir sind sehr froh, dass Jamal sich für Deutschland entschieden hat", so der 100-malige A-Nationalspieler, der süffisant hinzufügte: "Ich habe mir seine Blutlinien angesehen und da war kein englisches Blut drin."

Das Training mit Nachwuchsspielern wie Musiala ist aus Sicht von Müller eine Win-Win-Situation. "Die Teenager halten mich auf Trab und meinen Körper in Form, aber ich denke auch umgekehrt", so der Offensivmann, der mit seinen inzwischen 31 Jahren zu den Erfahrensten im Team gehört. Daher hat Müller für die nachrückende Generation auch einen Tipp parat. "Sie müssen wissen, dass es beim FC Bayern keine Rolle spielt, wie alt man ist, man muss gewinnen." Als junger Spieler habe man beim FCB nicht die Zeit, sich ein paar Jahre zu nehmen, um von den erfahrenen Spielern zu lernen. "Das sei zwar "Teil des Entwicklungsprozesses", dennoch müsse man schon von Beginn an alles geben, um zu gewinnen.

Ein Rat, den Musiala bereits zu beherzigen scheint. In der Nationalmannschaft feierte er beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island (3:0) am vergangenen Donnerstag sein Debüt mit nur 18 Jahren. Beim FC Bayern kommt das Juwel sogar bereits auf insgesamt 20 Bundesliga-Spiele und hat sich im Star-Ensemble der Münchener eindrucksvoll etabliert. Auch in der Champions League durfte Musiala schon fünf Mal ran. Zusammen erzielte er bereits vier Pflichtspieltreffer für die Bayern. "Schon in den ersten Trainingseinheiten bei uns hat man gesehen, dass er wirklich etwas Besonders kann", lobte ihn Mitspieler Joshua Kimmich zuletzt, der nun auch in der Nationalmannschaft mit Musiala zusammenspielt.