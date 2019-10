Bayern-Legende Lothar Matthäus kritisiert Niko Kovac: Vermisse "Fingerspitzengefühl" bei Müller

Grundsätzlich stellte der Kroate dem Ur-Bayer Müller aber wieder mehr Einsatzminuten in Aussicht. "Ich weiß, welche Wertigkeit er hat. Das hat er letztes Jahr bewiesen" , sagte Kovac. Vor allem die Aussage, dass Müller dann spiele, "wenn Not am Mann ist" , sorgte für mächtig Wirbel. Daher muss der 48-Jährige einige Kritik einstecken.

Niko Kovac beim FC Bayern in der Kritik: So stehen Rummenigge, Hoeneß, Müller und Co. zum Coach

Matthäus: Müller-Einsatz in Augsburg "hätte jeder verstanden"

Lothar Matthäus hat sich in der Debatte zur Wort gemeldet - und eine klare Meinung geäußert. "Der Umgang mit Thomas Müller lässt vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl vermissen. Kovac weiß selbst, dass seine Aussage vor zwei Wochen unglücklich war. Ich hätte es am Wochenende anders gemacht und Müller nach fünf Spielen auf der Bank und der Länderspielpause in Augsburg aufgestellt. Das hätte jeder verstanden", schrieb die Bayern-Legende in seiner Sky-Kolumne.