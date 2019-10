FC Bayern: Thomas Müller will in Sachen "Luftveränderung" den "Ball flach halten" - Lewandowski lobt

Thomas Müller mahnt zur Ruhe! In den vergangenen Wochen wurde heftig über einen möglichen Abgang des Stars beim FC Bayern spekuliert. Er selbst heizte die Gerüchte sogar an. Der Offensivspieler will nach dem 2:1-Sieg seines FC Bayern gegen Union Berlin, bei dem er erstmals seit Mitte September gegen Leipzig in der Bundesliga in der Startaufstellung stand, erst einmal nicht mehr über einen möglichen Wechsel sprechen!

"Halten wir den Ball mal flach", sagte Müller nach dem Spiel bei Sky. Er versteht aber auch, dass die Fragen nach seiner Zukunft kommen - vor allem, nachdem er zuletzt von Trainer Niko Kovac häufiger nur als Einwechselspieler gebraucht wurde. "Die Fragen sind ok, wenn man sie stellt. Ich habe einmal reagiert auf die Geschichte mit einer Aussage. Ich versuche mich jetzt aufs Sportliche zu konzentrieren."

In seiner gewohnten Art scherzte Müller nach dem Erfolg gegen Union, bei der er neben dem Top-Neuzugang Philippe Coutinho in der Startelf stand, herum. "Ich habe gehört, das Wetter wird ab Montag hier anders, deshalb habe ich auch hier eine Luftveränderung", sagte er mit einem Grinsen im Gesicht.

Salihamidzic schließt Müller-Wechsel aus

Salihamidzic schließt Müller-Wechsel aus

Die Spekulationen über einen Abschied des Münchner Publikumslieblings waren aufgekommen, nachdem der 30-Jährige von Trainer Niko Kovac in den vergangenen Wochen sechsmal in Folge nicht für die Startelf berücksichtigt worden war. Beim Champions-League-Spiel am Dienstag bei Olympiakos Piräus (3:2) stand Müller allerdings genauso in der Anfangsformationformation wie am Samstag im Spiel gegen Union. "Wir reden nicht über Spieler, die wir abgeben wollen", betonte Salihamidzic.

Zumal Müller von seinen Teamkollegen geschätzt wird. Robert Lewandowski, der als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte in den ersten neun Partien jeweils traf, lobte den Mittelfeldspieler. "Wir haben viele Optionen und ich bin sicher, dass Thomas uns noch hilft in dieser Saison. Wir müssen ruhig und geduldig bleiben und seine Zeit wird in dieser Saison noch kommen", sagte er. Er kann sich auch vorstellen, dass Müller und Coutinho in Zukunft häufiger zusammenspielen werden. "Das sind zwei Weltklasse-Spieler. Die spielen immer etwas anders. Aber wichtig ist, dass wir alle als Mannschaft gut spielen."

