Bayern-Trainer Niko Kovac zeigt Reue: Aussage über Thomas Müller "war ein Fehler von mir"

Niko Kovac und Thomas Müller - zwischen dem Trainer des FC Bayern München und dem Urgestein des Rekordmeisters taten sich in den vergangenen Wochen größere Risse auf. Der Chefcoach verzichtete in den letzten FCB-Spielen vermehrt auf den 30-Jährigen, setzte stattdessen auf Neuzugang Philippe Coutinho. Kovac unterstrich diese Entscheidung mit einer brisanten Aussage: Müller, so die wörtliche Begründung des Kroaten, werde "mit Sicherheit seine Minuten bekommen (...) wenn Not am Mann sein sollte".