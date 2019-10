FC Bayern: Thomas Müller für Niko Kovac offenbar nur noch Not-Nagel - Hamann bringt Wechsel ins Spiel

Auch beim Liga-Spiel des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) muss Thomas Müller zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Weltmeister von 2014 stand erneut nicht in der Startelf von Bayern-Trainer Niko Kovac. Nur in drei von sieben Spielen durfte Müller in dieser Saison von Beginn an ran. Vor dem Spiel in Hoffenheim erklärte Kovac bei Sky Müllers Rolle im Team: "Er ist nicht irgendjemand. Thomas ist sehr wichtig für die Mannschaft, aber die anderen Spieler auch."

Vorerst setzt Kovac aber trotz dieses Lobs nicht auf ihn. Stattdessen sorgt der Kroate mit einer deutlichen Aussage über künftige Einsätze für Müller für Aufsehen. "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen", schilderte der Bayern-Coach seine Planungen mit dem Offensivspieler.