Dietmar Hamann: Thomas Müller hilft dem FC Bayern mehr als Philippe Coutinho

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann macht sich für Thomas Müller stark und würde auch im Bundesliga -Topspiel gegen Borussia Dortmund auf Philippe Coutinho verzichten. "Ich gehe davon, dass die Bayern gegen Dortmund genauso beginnen werden wie gegen Piräus, also ohne Coutinho, und ich halte das für die richtige Entscheidung. Er ist nicht gut drauf und bisher weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ich glaube, dass Thomas Müller der Mannschaft im Moment mehr hilft als Coutinho" , schreibt der 46-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Der bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehene Coutinho war von den Bayern-Verantwortlichen nach seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer als absoluter Superstar gespriesen worden , hat bei den Münchnern nun aber offenbar einen schwierigen Stand. Im Champions-League -Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Olympiako Piräus (2:0) war er erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden. Interimstrainer Hansi Flick hatte im ersten Spiel nach der Trennung von Niko Kovac auf Müller gesetzt. Dieser zeigte sich zwar gewohnt engagiert, setzte beim mühevollen Sieg allerdings keine Glanzpunkte.

Hamann traut Flick den Trainer-Job beim FC Bayern zu

Für Hamann gehen die Münchner dennoch als Favorit in die Partie gegen den BVB. "Sie werden schon einen Weg finden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wichtig wird sein, dass sie als Einheit auftreten. In den letzten Wochen gab es das Problem, dass man sich gegenseitig zu wenig geholfen hat. Das ist wichtiger als jede Personalie oder Taktik" , meint der frühere Bayern-Profi und traut Flick zu, den Job als Coach auch nach dem kommenden Wochenende weiter auszufüllen .

"Was die Trainerfrage angeht, sehe ich im Moment keinen Zwang, schnell etwas zu machen. Warum nicht länger mit Hansi Flick arbeiten? Er hat in Drucksituationen gearbeitet, er hat in der Nationalmannschaft mit vielen klasse Spielern gearbeitet. Ich sehe keinen Grund, warum er den Job nicht länger machen sollte", schreibt Hamann über den ehemaligen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw: "Eine Garantie hast du bei keinem, selbst ein Kovac und Ancelotti haben es in München nicht lange ausgehalten."