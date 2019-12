Vorlagen-König der Hinrunde: Thomas Müller stellt Bundesliga-Rekord auf

Denn Müller hat in der nun abgelaufenen ersten Saisonhälfte so viele Tore vorbereitet wie noch nie ein Spieler vor ihm in einer Hinrunde der immerhin 56-jährigen Ligageschichte. Elf Mal konnte das Bayern-Urgestein Treffer für seine Teamkollegen vorbereiten, zuletzt das vorentscheidende 1:0 von Youngster Joshua Zirkzee gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Ein überragender Wert - insbesondere deshalb, weil der Routinier ja nicht immer Stammspieler war. Elf Mal stand er in der Startelf, sechs Mal wurde er eingewechselt.

Nach der Entlassung von Niko Kovac blühte Thomas Müller auf

Zwei Vorlagen gegen den BVB, zwei weitere im nächsten Spiel gegen Düsseldorf (4:0) - da hatte er schon so viel erreicht wie in den zehn Spielen zuvor. Und es ging so weiter: Mit Ausnahme der Partie in Freiburg am vergangenen Mittwoch war Müller in jedem Ligaspiel der Bayern an einem Tor beteiligt. Zwei Tore und elf Vorlagen stehen nach 17 Spieltagen zu Buche.