Bayern-Bankdrücker Müller: van Gaal verweist an Kovac - Ajax-Manager Overmars mit Transfer-Flirt

Kein Kommentar. Louis van Gaal, sonst immer auskunftsbereit und willig, seine Sicht der Dinge im fußballerischen Bereich kund zu tun, schweigt seit geraumer Zeit. Kein Kommentar auf die Fragen der Journalisten aus dem In- und Ausland, seit der Startrainer 2016 nach dem Engagement bei Manchester United in Pension ging. "Ich bin jetzt Rentner", sagt der 68-Jährige, der sein Leben in seiner portugiesischen Wahlheimat an der Algarve genießt oder zuhause an der niederländischen Nordseeküste ausspannt.