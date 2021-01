Von Zweifeln zu Euphorie in elf Tagen: Bayern-Star Thomas Müller schwärmt von Woche der "Big Points"

Noch vor elf Tagen schien die Welt des FC Bayern ins Wanken zu geraten. Da war das Aus im DFB-Pokal beim Zweitligisten Holstein Kiel. Auch das vorangegangene Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach war mit 2:3 verloren gegangen. In der Tabelle grüßte man zwar mit zwei Punkten Vorsprung auf RB Leipzig, doch der Atem der Sachsen war im Nacken spürbar. Alles keine erfreulichen Entwicklungen für Trainer Hansi Flick & Co. Spätestens seit Sonntagabend wankt in München nun aber wieder nichts mehr. Die Bayern legten eine bärenstarke Woche mit Siegen gegen den SC Freiburg (2:1), beim FC Augsburg (1:0) und zum Abschluss bei Schalke 04 (4:0) hin. Vieles bei den Roten ist wieder rosa. Anzeige

"Wir haben drei von drei Spielen gewonnen, neun Punkte geholt und in der Tabelle einen Riesenschritt nach vorn gemacht", bilanzierte Thomas Müller nach dem Sieg in Gelsenkirchen bei Sky. Da die Konkurrenz am Wochenende kollektiv schwächelte, hinkt Leipzig den Bayern nun schon mit sieben Zählern hinterher. Der Dritte Bayer Leverkusen ist gar zehn Punkte entfernt,. Und hier und da scheint man dem Rekordmeister fast schon wieder die Schale für den Titel überreichen zu wollen.