"Mirror" berichtet: Manchester United bereitet Transfers von Thomas Müller und Kai Havertz vor

Das wäre ein echter Hammer: Laut eines Berichts der englischen Zeitung Daily Mirror will Premier-League-Klub Manchester United bereits im Winter-Transfer-Fenster in der Bundesliga wildern - und zwei absolute Top-Stars verpflichten. So sollen sich Thomas Müller vom FC Bayern München und Kai Havertz von Bayer Leverkusen auf dem Radar von ManUnited befinden. Um die Wechsel der beiden Deutschen einzutüten, stehe den "Red Devils" zudem schon im Januar ein massives Transfer-Budget zur Verfügung.

Für Transfers von Thomas Müller und Kai Havertz: ManUnited wohl mit hohem Budget

Nach Informationen des Blattes hat Ed Woodward, geschäftsführender Vizepräsident bei ManUnited, "Grünes Licht" für eine "Doppel-Attacke auf die Bundesliga" gegeben - und will dafür einen hohen Millionen-Betrag für Müller und Havertz investieren. So ist für beide Transfers ein Budget von umgerechnet 144 Millionen Euro vorgesehen. Sowohl der Superstar des FC Bayern als auch Leverkusens Jungnationalspieler wurden laut Mirror am neunten Bundesliga-Spieltag von Manchester-United-Scouts während ihrer Einsätze beobachtet.

Thomas Müller und Kai Havertz bei Manchester United? Zumindest im Fall Müller deckt sich der Mirror-Bericht mit Informationen der Sport Bild, die dem englischen Rekordmeister schon zuvor Interesse am aus der Nationalmannschaft ausgebooteten Angreifer nachgesagt hatte. Die Bild berichtete danach, dass der FC Bayern bei einer "ordentlichen Ablöse im zweistelligen Millionenbereich" für den in dieser Saison oftmals nur als Ersatzspieler aufgebotenen Müller schwach werden könnte.

Bericht: Thomas Müller ist Transfer-Ziel von ManUnited-Trainer Solskjaer

Wie nun im Bericht aus England erwähnt wird, hat ManUnited den Wunsch des Bayern-Stars nach mehr Spielzeit registriert. So ist Müller nach dem geplatzten Sommer-Transfer von Mario Mandzukic vor allem ein Transfer-Ziel von Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der mit dem erfahrenen 30-Jährigen seine jungen Stürmer um Marcus Rashford, Anthony Martial und Mason Greenwood entwickeln möchte.

Salihamidzic über Ärger um Thomas Müller: "Es geht immer um den Klub"

Kai Havertz: Manchester United laut Mirror bereit, hohe Ablöse zu zahlen

Laut Mirror wäre jedoch die Verpflichtung von Leverkusen-Youngster Kai Havertz dagegen "ein noch größerer Coup". Auch die von Leverkusen als Ablöse veranschlagten 100 Millionen Euro sollen ManUnited nicht abschrecken, da der Klub den 20 Jahre alten Nationalspieler als Zukunfts-Investment ansieht.

Havertz selbst hielt sich Mitte Oktober bedeckt, was die Transfer-Gerüchte um seine Person betrifft: "Am Ende entscheide ich, was passiert", sagte der DFB-Spieler auf die Frage nach seiner Zukunft. Sein Vereins-Trainer Peter Bosz ging da schon weiter: "Kai ist erst 20 Jahre alt und hat noch Luft nach oben. Da kann ich ihm helfen. Es ist aber so: Am Ende muss der Spieler selbst spüren, wann er bereit ist für den nächsten Schritt. Das kann niemand für ihn entscheiden, sondern nur er selbst", sagte er der Sport Bild.

Doch wie realistisch sind Transfers von Müller und Havertz zu Manchester United? Angesichts der noch langen Vertragslaufzeit von Havertz in Leverkusen (bis 2022) und der jüngsten Aussagen der FCB-Verantwortlichen über einen Winter-Wechsel von Ur-Bayer Müller scheinen die Transfer-Bemühungen von ManUnited nach jetzigem Stand ins Leere zu gehen. Verließen gleich beide Spieler die Bundesliga im Winter Richtung ManUnited, käme das einer Sensation gleich.

