Inter Mailand und ManUnited an Thomas Müller interessiert? Das sagt Bayern-Manager Hasan Salihamidzic

Bayern -Sportdirektor Hasan Salihamidzic sieht Spekulationen um einen etwaigen Verkauf von Thomas Müller im kommenden Winter als Störfeuer von außen an. Vor dem Bundesliga -Spiel am Samstag gegen Union Berlin wies der Manager bei Sky entsprechende Nachfragen zurück und betonte, dass es bislang "überhaupt" keine Anfragen anderer Klubs für den Ex-Nationalspieler gegeben habe . "Das ist ein Roman, den ihr die ganze Zeit schreibt“, sagte Salihamidzic und ergänzte mit Blick auf die Ausfälle von Niklas Süle und Lucas Hernandez: "Wir haben zwei Langzeitverletzte und Sie versuchen, uns einzureden, dass wir irgendjemanden abgeben." Von einem Wechsel von Müller im Winter sei "überhaupt keine Rede".

Die Spekulationen über einen Abschied des Münchner Publikumslieblings waren aufgekommen, nachdem der 30-Jährige von Trainer Niko Kovac in den vergangenen Wochen sechsmal in Folge nicht für die Startelf berücksichtigt worden war. Beim Champions-League-Spiel am Dienstag bei Olympiakos Piräus (3:2) stand Müller allerdings genauso in der Anfangsformationformation wie am Samstag im Spiel gegen Union. "Wir reden nicht über Spieler, die wir abgeben wollen", betonte Salihamidzic.