Bayern-Star Thomas Müller twittert Kampfansage an die Konkurrenz: "Sind auf dem Weg an die Spitze"

Thomas Müller wollte offenbar, dass diese Botschaft wirklich jeden seiner Fans erreicht. Also twitterte er nach dem 4:0 bei Fortuna Düsseldorf auf Englisch: "On the way to the top of the Bundesliga." An die Ligaspitze wird es für den FC Bayern nach Ansicht von Müller über kurz oder lang also mal wieder gehen. Die derzeit vor den Münchnern platzierte Konkurrenz von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wird dies gar nicht gerne vernehmen. Doch der Ex-Nationalspieler hat plötzlich wieder zahlreiche Argumente auf seiner Seite. Seit Hansi Flick den Trainerjob von Niko Kovac übernahm, geht es bergauf. Für den deutschen Rekordmeister und auch für Müller persönlich.