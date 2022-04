"Beide Seiten wollen": Vertrags-Poker zwischen Thomas Müller und dem FC Bayern auf der Zielgeraden

Seit 2009 spielt Thomas Müller inzwischen für die Profimannschaft des FC Bayern und ist längst zur Vereinsikone aufgestiegen. In 412 Bundesliga-Spielen erzielte der 32-Jährige stolze 136 Tore und gab zudem 186 Vorlagen. Auch seine Bilanz in der Champions League kann sich mit 52 Treffern und 30 Assists in 134 Spielen mehr als sehen lassen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers gilt allerdings nur noch für die kommende Saison, beide Seiten verhandeln aktuell über eine Verlängerung. Anzeige

Vorstandsboss Oliver Kahn bestätigte die fortgeschrittenen Gespräche am Sonntag im Sport1-Doppelpass: "Bei Thomas Müller bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können." Fest steht: Der deutsche Rekordmeister will mit Identifikationsfigur Müller so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen und den Leistungsträger an den Verein binden. Ein ablösefreier Abgang im Sommer 2023 wäre wirtschaftlich schmerzhaft und scheint für beide Seite keine Option.

Denn Müller selbst kann sich eine weitere Vertragsverlängerung bei seinem Heimatverein, für den er bereits von 2000 bis 2009 in der Jugend aktiv war, ebenfalls bestens vorstellen. Nach dem 3:0-Sieg am Sonntag bei Arminia Bielefeld sagte er zwar, dass es bisher noch "nichts zu verkünden" gebe, aber dass man sich "in guten Gesprächen" befinde. "Beide Seiten wollen, und ich glaube, dass man da am Ende des Tages eine Lösung finden wird. Wie, wann, wo: Das werdet ihr dann erfahren", so Müller, der in der aktuellen Saison bereits 26 Scorerpunkte sammeln konnte.