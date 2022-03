Bayern-Vertrag, Nationalmannschaft, Karriereende: Thomas Müller gibt Einblick in seine Planungen

Thomas Müller hat sich im Lager der deutschen Nationalmannschaft zu seiner persönlichen Zukunftsplanung geäußert und einen kleinen Einblick in den viel diskutierten Stand bei den Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern gegeben. Grundsätzlich sei er mit dem Verein "immer Austausch", erklärte Müller auf der DFB-Pressekonferenz am Mittwoch. Gleichzeitig ließ er jedoch durchblicken, dass man sich hinsichtlich der kommenden Jahre aber noch in keinen konkreten Verhandlungen befunden habe. Der 32-Jährige bewertet die Situation offenbar gelassen. "Die Spieler, die es betrifft, sind erfahren genug, um damit umzugehen", meinte Müller und wies explizit auf den respektvollen Umgang beider Seiten miteinander hin. Anzeige

Neben Müller sind auch Nationaltorhüter Manuel Neuer und Weltfußballer Robert Lewandowski nur noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. In allen drei Fällen hatte sich in den letzten Woche eine öffentliche Debatte darüber entwickelt, ob die Bayern in den Vertragsfragen zu zögerlich agieren. "Wir werden schon unseren Job machen. Grundsätzlich haben wir unsere Planungen. Die Ergebnisse, die wir dann irgendwann haben, werde ich mitteilen. Wir gehen unseren Weg.", hatte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende gesagt und versucht, die Aufregung zu dämpfen.