FC Bayern: Thomas Müller äußert sich zu Wechsel-Gerüchten - "Bin hungrig auf Erfolge"

In der aktuellen Saison kam Thomas Müller beim FC Bayern München erst auf knappe 70 Minuten Einsatzzeit. Damit ist der Münchener nicht zufrieden, wie er nun dem Kicker in einem Interview verriet. "Ich bin gerade erst 30 Jahre alt geworden, topfit und hungrig auf Erfolge - mit dem Verein, aber auch persönlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich dem Team mit meinen Fähigkeiten auf dem Platz weiterhelfen kann."

"Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen", hatte Bayern-Coach Nico Kovac über Müller nach der Partie gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag erklärt. Eine Aussage, die den langjährigen Bayern-Stürmer störte. "Als ich nach dem Spiel mit der Aussage konfrontiert wurde, war ich natürlich überrascht. Aber ich bin bei so etwas nicht so empfindlich. Es gab mit dem Trainer bereits ein Vieraugengespräch. Damit ist die Geschichte für mich ausgeräumt", so Müller.