Bayern-Trainer Flick kritisiert Spekulationen über Zukunft von Tiago Dantas scharf: "Dann werde ich richtig sauer"

Mit ungewohnter Schärfe hat Trainer Hansi Flick die Spekulationen um die Zukunft von Tiago Dantas beim FC Bayern kritisiert. "Bitte fair sein. Wenn es Spieler angeht, dann werde ich ganz ehrlich richtig sauer", schimpfte der Coach am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals am Mittwochabend bei Holstein Kiel. Was Flick offenbar nicht gefiel: Zuletzt war berichtet worden, dass die Münchner bei dem von Benfica Lissabon ausgeliehenen Talent auf die Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro verzichten würden. Es hieß, Sportvorstand Hasan Salihamidzic wolle sich lieber nach anderen Kandidaten für eine Rolle im zentralen Mittelfeld umsehen.

