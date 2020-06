Reicht die Bayern-Topform bis zum Champions-League-Turnier? Flick: "Man verliert in der Pause nicht viel"

Eine komplette Bundesliga-Halbserie ist der FC Bayern nun ungeschlagen. 17 Spiele, angefangen mit dem Hinspiel gegen Werder Bremen, durch ein glattes 6:1. Seither folgten sagenhafte 15 weitere Spiele, die die Münchner für sich entscheiden konnten, einzig beim 0:0 gegen RB Leipzig sollte es nichts werden mit den drei Punkten. Eine famose Serie, die die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Dienstagabend (20.30 Uhr, Sky) in die angenehme Situation bringt, bereits am 32. Spieltag die achte Meisterschaft in Folge vorzeitig klar machen zu können. Um ganz sicher zu gehen, müsste sie ihr Rückspiel in der Hansestadt gewinnen, weil Verfolger Borussia Dortmund dann am Mittwoch nicht mehr nachziehen könnte. Allein: Werder Bremen ist Tabellenvorletzter.

"Wir wollen den Sack zumachen", bemühte Flick exakt dieselben Worte wie schon nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, um auch einen Tag vor dem Spiel erneut Entschlossenheit auszustrahlen - obwohl die 30. Meisterschaft des deutschen Rekordtitelträgers ja nur noch Formsache ist. Ähnlich aussichtsreich stehen die Chancen im DFB-Pokal, zumindest spielen die Bayern am 4. Juli 2020 im Finale gegen Bayer Leverkusen, natürlich als Favorit. Und in der Champions League ist der Einzug in die nächste Runde nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea ebenfalls fast perfekt. Am Mittwoch will die UEFA über den genauen Verlauf des angeblich angedachten Königsklassen-Turniers im August Auskunft geben.