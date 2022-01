Bericht: FC Bayern verlängert mit Nachwuchs-Torwart Lukas Schneller - Platz hinter Neuer hart umkämpft

Der aktuelle Stand bei Ulreich und verliehenen Nübel

Vieles hängt von der geplanten Verlängerung mit Neuer ab. Da diese nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, gilt eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel (wechselte zu Saisonbeginn für zwei Jahre auf Leihbasis zur AS Monaco) als unwahrscheinlich. Der 25-Jährige hatte sich schließlich aufgrund von zu geringen Einsatzzeiten aus München verabschiedet. Nagelsmann machte Nübel kürzlich wenig Hoffnung darauf, dass sich dessen Situation bei einer Rückkehr ändern würde : "So lange Manu auf dem Niveau spielt, ist es für jeden auf der Welt schwer, an ihm vorbeizukommen. Das ist dann auch für Alex faktisch so."

Schneller wurde zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen

Christian Früchtl, aktuell die Nummer drei im Nagelsmann-Team, war in der vergangenen Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen und braucht mit seinen 21 Jahren auch mehr Einsätze, um den nächsten Schritt machen zu können. Aus diesem Grund gilt Schneller als heißer Kandidat, der zumindest mittelfristig in der Hierarchie auf dieser Position nach oben rutschen könnte. Bei der Klub-WM vor rund einem Jahr durfte der gebürtige Münchener bereits ein wenig Profiluft schnuppern, gehörte bei dem Turnier in Katar dem Kader an. Das Problem: Zuletzt wurde Schneller von Verletzungen zurückgeworfen, brachte es in der laufenden Saison erst auf vier Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft des Klubs.