FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer fit für DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig

Das ist eine Jubel-Nachricht für alle Fans des FC Bayern München . Stammkeeper Manuel Neuer hat seinen Muskelfaserriss in der Wade offenbar endgültig auskuriert und kann am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig in Berlin wieder im Bayern-Tor stehen. Sky-Reporter Torben Hoffmann berichtete am Donnerstagnachmittag nach dem Training des FC Bayern. dass Neuer bereit für das Endspiel gegen Leipzig sei. Auch die Bayern bestätigten wenig später Neuers Gesundheitszustand.

Verletzter Neuer wieder voll belastbar

In den geheimen Trainingseinheiten bis zur Abreise des deutschen Rekordpokalsiegers am Donnerstagabend in die Hauptstadt dosierte Neuer die Belastung, um das geplante Comeback nicht zu riskieren. Beobachter der Einheiten gewannen einen positiven Eindruck. Neuers linke Wade, in der am 14. April beim Bundesligaspiel in Düsseldorf Muskelfasern gerissen waren, scheint wieder voll belastbar. „Wenn Manuel gesund ist und das Okay der medizinischen Abteilung bekommt, wird er spielen“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac.