FC Bayern kann doch mit Ersatz-Torwart planen: Zweiter Corona-Test von Sven Ulreich laut Bericht negativ

Laut Sky hat Ulreich sogar noch am Mittwoch wieder eine Trainingseinheit an der Säbener Straße absolviert. Der 33-Jährige wird in den kommenden Wochen im Tor des Rekordmeisters stehen, nachdem Stammtorwart Manuel Neuer in Folge einer Knie-Operation ausfällt. Hätte Ulreich nicht spielen können, wäre wohl Youngster Christian Früchtl zu seinem Profi-Debüt gekommen.