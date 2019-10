FC Bayern: Aufstellung gegen Tottenham fix - Kovac setzt auf Kimmich statt Thiago

Formstarker Neuzugang Coutinho kennt den Gegner bestens

Offensiv-Star Philippe Coutinho steht erneut statt Thomas Müller in der Startelf der Bayern und ist vor dem Tottenham-Spiel aktuell in einer starken Verfassung. Der Techniker trifft mit Tottenham auf einen alten Bekannten aus der Premier League. Gegen die Spurs spielte er damals regelmäßig, als er selbst noch für den FC Liverpool auf Torejagd ging. Bayern-Star Coutinho weiß, wie das Siegen gegen Tottenham Hotspur funktioniert. Vor exakt einem Jahr gastierte der neue Topstar des FC Bayern mit dem FC Barcelona in London und gewann ebenfalls am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit 4:2 beim späteren Finalisten.