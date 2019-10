Kommentar zur Gala des FC Bayern gegen Tottenham: Wer braucht jetzt noch Leroy Sané?

Das 7:2 des FC Bayern bei Tottenham Hotspur ist eine Drohung an Europa. Dass der deutsche Rekordmeister den Vorjahresfinalisten im eigenen Stadion derart demontiert und sich so eiskalt vor dem Tor zeigt, sollte Liverpool, ManCity, PSG und Barca zu denken geben. Nutzen die Bayern ihre vielen Chancen auch in Zukunft so konsequent, sind sie nur ganz schwer zu stoppen und einer der großen Favoriten auf den Champions-League-Titel.