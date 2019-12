FC Bayern gegen Tottenham Hotspur live im TV und Online-Stream sehen

Der Vorjahresfinalist ist zu Gast in München. Doch in Champions-League-Gruppe B ist die Entscheidung über die Teilnahme am Achtelfinale bereits gefallen. Der FC Bayern hat sich das Ticket für die KO-Phase als Gruppensieger frühzeitig gesichert und trifft am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) auf den ebenfalls sicher qualifizierten Tabellenzweiten Tottenham Hotspur. Für Hansi Flick und seine Mannschaft geht es nach der zweiten Liga-Pleite in Serie darum, eine angemessene Reaktion zu zeigen.

Bei Spitzenreiter Gladbach (1:2) setzte es nach dem 1:2 gegen Leverkusen die nächste empfindliche Niederlage für den FC Bayern und Neu-Trainer Hansi Flick. Der anfängliche Traumstart des 54-Jährigen mit vier Siegen in Serie erhält dadurch eine unangenehme Note. Denn der Vorsprung von Spitzenreiter Gladbach weitete sich auf nunmehr sieben Zähler aus und setzt den Double-Sieger des Vorjahres drei Liga-Spieltage vor der Winterpause enorm unter Druck. In der Königsklasse kann der FC Bayern dagegen befreit aufspielen, steht nach fünf Erfolgen aus fünf Spielen uneinholbar an Position eins. Bei einem Sieg winkt sogar ein Rekord: Ohne Punktverlust kam noch keine deutsche Mannschaft durch die Gruppenphase der Champions League.

Und ein solcher käme sicherlich gerade recht, um der zunehmenden Unzufriedenheit entgegen zu wirken. "Wir müssen in die Erfolgsspur zurück", sagte FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Niederlage in Gladbach. Das unbedeutende letzte Gruppenspiel gegen das Team von Jose Mourinho kann dabei als Mittel zum Zweck dienen. Doch die Engländer setzen nach einem schwachen Saisonstart und nur Platz sieben in der Premier League unter Mourinho zur Aufholjagd an, gewannen vier der zurückliegenden fünf Pflichtspiele. Das 5:0 gegen Burnley am Wochenende gibt zudem Rückenwind.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern gegen Tottenham Hotspur live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter: Wolff Fuss.

Wird das Spiel FC Bayern gegen Tottenham Hotspur live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC Bayern gegen Tottenham Hotspur gibt es ab 0 Uhr im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD. Der ,,Fan-Talk" bei SPORT 1 führt im Free-TV ab 20.30 Uhr ohne Bewegt-Bilder und auch ohne Standfotos durch den Champions-League-Abend.

Kann ich FC Bayern gegen Tottenham Hotspur im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Tottenham Hotspur bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Bayern-Spiel gegen Tottenham Hotspur im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel FC Bayern gegen Tottenham Hotspur an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.