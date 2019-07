FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zur Final-Niederlage im Audi Cup gegen Tottenham Hotspur

Im Finale des Audi Cup 2019 unterlag der FC Bayern gegen Tottenham Hotspur , den Champions-League-Finalisten, erst im Elfmeterschießen (ohne vorherige Verlängerung) mit 5:6, nach 90 Minuten hatte es 2:2 geheißen. Die Bayern hatten einen 0:2-Rückstand durch die Treffer Jann-Fiete Arp und Alphonso Davies in ein 2:2 verwandelt. Den letzten Elfer in der Lotterie vom Punkt vergab Jérôme Boateng, der Kapitän der zweiten Halbzeit.

Bis auf Kapitän Manuel Neuer und Abwehrboss Niklas Süle sowie Weltmeister-Import Benjamin Pavard schickte Trainer Niko Kovac eine B-Elf auf den Platz, schonte die A-Formation für den Supercup am Samstag in Dortmund, dem ersten Härtetest der Saison – wenn das erste Titelchen vergeben wird. Der Schreck des Abends: Kingsley Coman, kurz zuvor eingewechselt, musste nach einem Foul ausgewechselt werden, humpelte vorzeitig in die Kabine (76.). Scheint aber nicht so schlimm zu sein.