Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Der Head-to-Head-Vergleich vor dem Champions-League-Kracher

Am Dienstag (21 Uhr, So könnt ihr das Spiel sehen) steigt das Topspiel der Gruppe B. Der FC Bayern München muss beim Vorjahreshalbfinalisten Tottenham Hotspur antreten. Es ist auch das Duell der beiden Topstürmer: Harry Kane trifft auf Robert Lewandowski - beide sind heiß auf Tore und vor allem heiß auf den Titel in der Champions League. Doch neben den beiden Stars gibt es zahlreiche Duelle auf anderen Positionen, die ähnlich interessant werden könnten. Der SPORTBUZZER macht vor dem Spiel den Check Mann gegen Mann.