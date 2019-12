Klare Ansage! FC Bayern kann Ajax-Coach Erik ten Hag als Trainer-Kandidaten streichen

Die Trainerfrage beim FC Bayern ist zumindest für die kommenden Monate geklärt. Hansi Flick wird den Job mindestens bis zum Saisonende ausfüllen und kann sich bei bei erfolgreicher Titeljagd sogar Hoffnungen auf ein langfristigeres Engagement in verantwortlicher Position machen. Für den Fall der Fälle dürfte der deutsche Rekordmeister dennoch den Markt sondieren und nach möglichen Alternativen Ausschau halten. Einen Kandidaten müssen Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge & Co. dabei aber wohl von ihrer Liste streichen: Den schon unmittelbar nach dem Aus von Niko Kovac als Nachfolger gehandelten Erik ten Hag von Ajax Amsterdam .

"Ich werde ihn mit Sicherheit nicht gehen lassen - auch wenn ich weiß, dass er auf der Liste großer europäischer Klubs steht. Diese Tür bleibt vorerst geschlossen", sagte Ajax -Sportdirektor Marc Overmars der niederländischen Zeitung De Telegraaf und betonte: "Ich kann mir vorstellen, dass ten Hag noch eine weitere Saison bei uns bleibt." Amsterdam hat in der Personalie ohnehin alle Karten in der eigenen Hand, der Vertrag des Coaches läuft noch bis 2022.

Ten Hag liebäugelte im Oktober mit Bayern-Job

Dabei hatte Overmars in der Hochphase der Spekulationen um einen Wechsel ten Hags noch anders geklungen. Im Oktober hatte der Manager in einem Interview mit Fox Sports erklärt, dass man ten Hag bei einem Angebot eines "großen Vereins" eine etwaige Chance nicht verbauen würde: "Wir werden uns so etwas immer anschauen." Auch der Trainer selbst hatte durchaus Interesse an einer Rückkehr nach München, wo er von 2013 bis 2015 als Trainer der zweiten Bayern-Mannschaft tätig war, signalisiert.