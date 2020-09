Bayern-Trainer Flick kritisiert UEFA wegen Supercup: "Sache, die man nicht ganz so versteht"

Bayern-Trainer Hansi Flick behagt die Austragung des europäischen Supercups im Corona-Risikogebiet Budapest ganz und gar nicht. „Das ist eine Sache, die man nicht ganz so versteht. Aber wir sind nicht die, die die Entscheidung treffen, die haben andere getroffen“, sagte der 55-Jährige nach dem 8:0 des FC Bayern München zum Bundesligastart gegen den FC Schalke 04 am Freitagabend in München.

UEFA-Supercup-Finale gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla

Die Münchner sollen als Champions-League-Sieger nach dem Willen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag (21 Uhr) in der ungarischen Hauptstadt gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla antreten. Das bundeseigene Robert Koch-Institut (RKI) hatte Budapest am Mittwochabend wegen steigender Infektionszahlen in die Liste der Risikogebiete aufgenommen. Das Auswärtige Amt folgte mit der Reisewarnung, die auch für die Bayern-Fans gilt.

FC Bayern: Trainer Flick hofft auf vierten Titel