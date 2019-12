Hansi Flick bleibt Trainer des FC Bayern: Das sagen Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic

Rummenigge und Salhamidzic mit euphorischen Äußerungen

Entsprechend euphorisch äußerte sich Rummenigge in einer Stellungnahme des Klubs zu dem Entschluss, Flick mindestens bis zum Ende der laufenden Spielzeit zum Chefcoach zu ernennen. Rummenigge sagte: "Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern auch im kommenden Jahr da weitermachen wird, wo er in den letzten Spielen aufgehört hat, nämlich attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen." Die sportliche Entwicklung sei unter dem Kovac-Nachfolger hervorragend, "sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft."

Ähnliche Worte fand Salihamidzic, der im kommenden Sommer das Amt des Sportvorstandes übernehmen wird. "Dass sich unsere Spieler in den vergangenen Wochen spielerisch und charakterlich so überzeugend präsentiert haben, zeigt, dass wir mit Hansi Flick an der Spitze des Trainerteams auf dem richtigen Weg sind", betonte der Bosnier. Flick selbst versicherte, er wolle versuchen, "so viele Siege und Titel wie möglich nach München zu holen."