Hamann-Kritik an Flick: "Ist Bayern in den Rücken gefallen" - Trainer hat groben Plan

Hansi Flick will nach der Saison Schluss machen bei den Bayern - trotz Vertrag bis 2023. Das verkündete der Trainer der Münchener am vergangenen Wochenende nach dem Sieg in Wolfsburg. Die Aussagen kamen überraschend - auch für den Rekordmeister. Denn eigentlich war vereinbart, sich erst nach dem Spiel in Mainz über Flicks Rücktrittswunsch zu unterhalten. Der Klub missbilligte die Aussagen des Cheftrainers in einer offiziellen Pressemitteilung.

Mit seinen Worten hat sich Flick keinen Gefallen getan findet Dietmar Hamann. "Er hat ein gültiges Arbeitspapier, hat sich mit dem Verein angelegt und ihm ein Stück weit in den Rücken gefallen. Wenn du dich mit den Bayern anlegst, musst du wissen, mit wem du es aufnimmst", sagte der Experte bei Sky. Es wird davon ausgegangen, dass Flick Bundestrainer Jogi Löw beerben will, der nach der EM im Sommer aufhört.

Ganz so einfach wird das aber nicht, glaubt Hamann. "Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Mit der Aktion letzte Woche hat er sich keinen Gefallen getan, hat seinen Verbündeten mit Karl-Heinz Rummenigge vergrault und den Verein ein Stück weit bloß gestellt", so Hamann. "Das wird noch interessanter, als viele denken. Ich glaube nicht, dass es so reibungslos geht."