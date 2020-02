FC Bayern hält bei Trainer-Frage an Zeitplan fest - Boss Herbert Hainer: Keine Entscheidung im Frühjahr

Trotz der aktuellen Siegesserie unter Hansi Flick will der FC Bayern bei der Beantwortung der Trainer-Frage an seinem ursprünglichen Zeitplan festhalten und erst nach Abschluss der laufenden Saison über die künftige Besetzung des Postens entscheiden. Auf die Frage, ob man Flick möglicherweise schon im Frühjahr mit einem langfristigen Vertrag ausstatten werde, antwortete Präsident Herbert Hainer bei Sport1: "Nein, nein. Wir werden jetzt die Saison abwarten, uns dann mit Hansi Flick zusammensetzen und dann werden wir auch eine Entscheidung treffen." In dem Bericht heißt es allerdings auch, dass der Klubchef betont habe, Flick sei als Dauerlösung mehr als nur eine Option für Bayern.