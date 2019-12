Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt Gladbach-Plan: Deshalb sitzen Gnabry und Pavard auf der Bank

Kein Gnabry, kein Pavard: Hansi Flick hat mit vier Wechseln in seiner Start-Aufstellung auf seine erste Niederlage als Interims-Trainer des FC Bayern München reagiert. Im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag sitzt unter anderem Nationalspieler Serge Gnabry zunächst überraschend auf der Bank. Auch Benjamin Pavard, Javi Martinez und Ivan Perisic stehen im Vergleich zum 1:2 gegen Bayer Leverkusen vor einer Woche diesmal nicht in der Startelf. Für sie bietet Flick beim Tabellenführer Thiago, Jerome Boateng, Corentin Tolisso und Kingsley Coman auf. Bei Sky erklärte Flick nun seine Änderungen.

Flick: Gnabry angeschlagen, Pavard aus taktischen Gründen gegen Gladbach draußen

Gnabry sei laut Flick angeschlagen. "Bei Serge war es so, dass er das Training abbrechen musste. Die Muskulatur war etwas zu", erklärte der Nachfolger des entlassenen Niko Kovac. "Er ist ein Sprintertyp, da kannst du nicht mal halblang machen." Der Flügelspieler wird durch Kingsley Coman ersetzt, sitzt nach Besserung der Beschwerden aber zumindest auf der Bank. "Er ist einsetzbar, wenn Not am Mann ist", berichtete Flick.

Pavard rückt aus taktischen Gründen auf der Bank - für ihn rückt Joshua Kimmich wieder auf die Rechtsverteidiger-Position. "Benjamin hat viele Spiele gemacht. Für uns war wichtig, dass wir heute etwas mehr zu nach vorne haben", erklärte der Bayern-Coach seine Entscheidung.

Flick fordert Einsatz von FC Bayern: "Sind etwas unter Druck"

Generell fordert Flick von seiner Mannschaft mehr Einsatz als gegen Leverkusen: "Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir haben in der letzten Woche viel zu viele Chancen liegen gelassen. Da sind wir etwas unter Druck", sagte der Interimstrainer, der noch bis mindestens Weihnachten Cheftrainer der Bayern bleibt. Sein Team nimmt er in die Pflicht: "Jetzt ist es Zeit, dass die Mannschaft zeigt, zu was sie im Stande ist."

