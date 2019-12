Trainer-Frage beim FC Bayern: Salihamidzic nennt Zeitplan - Hamann hält Flick-Ende für "ausgeschlossen"

Die Entscheidung in der Trainer-Frage beim FC Bayern steht unmittelbar bevor - und die Anzeichen verdichten sich, dass Interimscoach Hansi Flick auch im kommenden Jahr auf der Bank sitzen wird. Vor dem abschließenden Spiel der Bundesliga-Hinrunde am Samstag gegen den VfL Wolfsburg betätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic erneut, dass es nach der Partie zu Gesprächen kommen werde. Den genauen Zeitpunkt ließ der Manager allerdings offen. Dafür fand Salihamidzic für Flick einmal mehr nur lobende Worte und meinte bei Sky: "Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Wir werden uns nach dem Spiel zusammensetzen und alles in Ruhe besprechen. Hansi muss ja auch selbst wollen."