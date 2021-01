Spannungen zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic? Das sagt Bayern-Vorstand Oliver Kahn

Vorstand Oliver Kahn hat eine "Art von Streitkultur" als "wichtigen Erfolgsfaktor" beim FC Bayern bezeichnet. Angesprochen auf ein mögliches Konfliktpotenzial zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim deutschen Rekordmeister wies Kahn darauf hin, dass man sich in einem Verein auch kritisch auseinandersetzen müsse. "So lange das Ganze, und das ist im Moment der Fall, zum Wohle des Klubs ist, ist ja dagegen nichts einzuwenden", sagte Kahn am Sonntag bei Sky90. Es gebe nichts zu vermitteln im Moment, sagte Kahn auf eine entsprechende Nachfrage.

Anzeige