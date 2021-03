Trainer Flick kündigt an: FC Bayern könnte Abstellung von Alaba und Lewandowski verweigern

Ende März steht in Europa eine Länderspielpause auf dem Programm – und wirft schon jetzt ihren Schatten. Wegen der Corona-Pandemie stellen zahlreiche Teams aus der Bundesliga ihre Nationalspieler nicht ab, wenn diese sonst eine Quarantäne absolvieren müssten. Und wie Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom am Mittwoch (21 Uhr, Sky) verriet, prüft der FC Bayern einen solchen Schritt unter anderem bei David Alaba und Robert Lewandowski. Anzeige

"Wir haben noch nichts beschlossen. Aber klar ist auch, dass Kathleen Krüger (Teammanagerin, Anm. d. Red.) mit den Spielern und den Verbänden, aber auch mit der Behörde in Kontakt ist", erklärte Flick. "Wir gehen da kein Risiko ein. Wir wollen die Spieler natürlich auch wieder bei uns im Training haben direkt, wenn sie zurückkommen", sagte Flick und stellte damit in Aussicht, dass die Münchener die Abstellung von Alaba an die österreichische Nationalmannschaft und Lewandowski an Polen verweigern könnte. Man wolle kein Risiko gehen, dass Spieler womöglich in eine Quarantäne müssen. "Es ist so, dass für uns der Countdown begonnen hat. Und deswegen brauchen wir alle Spieler", stellte Flick klar.

Zum Hintergrund: Wegen der Corona-Pandemie hatte die FIFA die Abstellungspflicht für Vereine zuletzt bis Ende April aufgehoben, wenn den Spielern eine Quarantäne droht. Die polnische Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation zunächst in Budapest gegen Ungarn (25.03.) und in Warschau gegen Andorra (28.03.). Nach den beiden Partien könnte Lewandowski wohl nach Deutschland einreisen, ohne eine Quarantäne zu machen, vorausgesetzt er würde negativ getestet. Dann steht am 31. März allerdings das Auswärtsspiel im Londoner Wembley-Stadion auf dem Programm. Da Großbritannien von der Bundesregierung als Virusvariantengebiet eingestuft wird, müsste sich Lewandowski zwangsläufig einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Alaba würde mit Österreich am 25. März in Schottland spielen.

Topspiel gegen Leipzig folgt direkt nach der Länderspielpause

Für den FC Bayern könnte es zum ernsthaften Risiko im Titelkampf werden können, wenn man Alaba und Lewandowski für die Partien abstellt. Denn nur vier Tage nach Lewandowskis England-Spiel steht für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen Top-Verfolger RB Leipzig an. Die Gefahr, das womöglich vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft ohne den überragenden Torjäger oder Abwehrchef Alaba zu absolvieren, will der FCB offenbar nicht eingehen. Leipzig selbst kündigte indes schon an, Alabas Nationalmannschaftskollegen Marcel Sabitzer nicht für die Nationalelf abzustellen.