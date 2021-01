Bayern-Trainer Hansi Flick schließt Neuzugänge aus – Defensivprobleme "ganz klar angesprochen"

Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach hat Hansi Flick Neuzugänge beim FC Bayern München im Winter-Transferfenster ausgeschlossen. "Ich bin keiner, der sagt, ich muss neue Spieler haben", erklärte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters vor dem Spiel in Gladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). Die Situation, "die aktuell fast alle Klubs auf der Welt gerade haben, ist gerade mit Corona nicht so ganz einfach", so Flick weiter.

Anzeige