Heynckes und Hitzfeld raten dem FC Bayern bei Trainer Flick zu rascher Entscheidung: Im März klären

Mit "dem Wesentlichen" meint Hitzfeld die Saisonendphase. Noch ist der FCB in allen drei Wettbewerben vertreten. In der Bundesliga grüßt man wieder von der Tabellenspitze, auch wenn man gegen Top-Verfolger Leipzig am vergangenen Sonntag nur 0:0 spielte. Im DFB-Pokal steht Anfang März das Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 an. Und in der Champions League wartet im Achtelfinale am kommenden Dienstag der FC Chelsea. Sollten die nächsten Aufgaben gut gehen, sammelt Flick zumindest weiter Argumente, damit eine Entscheidung – zu seinen Gunsten – schon im März fallen könnte.