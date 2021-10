Berichte: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sitzt gegen Benfica Lissabon nicht auf der Bank

Der FC Bayern München muss am Mittwoch in der Champions League offenbar ohne Trainer Julian Nagelsmann auskommen. Das berichtete die portugiesische Zeitung "A Bola" wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels bei Benfica Lissabon am Abend. Auch die "Bild" und "Sky" berichteten über den Ausfall. Der 34-Jährige klage demnach über Unwohlsein.